2020-05-13T12:52:23+03:00
Общество

Три плотвы не тянут на срок для бомжа из Пензы

Прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении рыболова
Виктор ВИКТОРОВ
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Рыбалка на малых реках и протоках.Рыбалка на малых реках и протоках.Фото: Сергей КУРОЧКИН
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Заместитель прокурора Ленинского района г. Пензы отменил постановление о возбуждении уголовного дела по пункту «в» части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча или вылов водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним) в отношении лица без определенного места жительства, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области

Как установлено в ходе процессуальной проверки, утром 24 апреля, в период нереста рыбы, 52-летний гражданин без определенного места жительства на участке реки Сура вблизи ул. Набережная реки Мойки в Пензе выловил 3 рыбы семейства «плотва» с использованием «сетки-косынки», относящейся к запрещенным орудиям лова. Он был задержан сотрудниками полиции на месте вылова. По данному факту орган дознания 01.05.2020 возбудил уголовное дело.

По словам рыболова, рыбу он хотел съесть, и не собирался ее продавать. В связи с незначительным количеством и стоимостью пойманной рыбы, отсутствием вредных последствий для окружающей среды, надзирающий прокурор отменил постановление органа дознания о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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