В здоровой прессе - здоровый дух
Коронавирус, покосивший ряды российского правительства во главе с премьером Мишустиным, добрался и до администрации президента. Дмитрий Песков не только спикер главы государства, но заместитель главы администрации Кремля.
Как сообщалось, пресс-секретарь президента попал в больницу несколько дней назад. О госпитализации с коронавирусом сообщила и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка: «Муж принес с работы».
Песков рассказал, что в последний раз очно общался с президентом больше месяца назад
- Да, я заболел, лечусь, - сообщил вчера журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
А КАК У НАС
Наш корреспондент поинтересовался, как себя чувствует пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. Достаточно ли осторожна, с учетом высокой интенсивности встреч Ивана Белозерцева, а также работы пресс-службы?
- Спасибо, доброе утро. Все хорошо. Опасность - моя профессия, - с улыбкой ответила Дина Николаевна.- Берегите себя.
Добрыми вестями поделилась с нами и начальник департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер:
- И сотрудники департамента, и журналисты СМИ области здоровы, продолжают свою важную работу - информирование населения о борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU