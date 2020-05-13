В здоровой прессе - здоровый дух

13 Май 2020 2020-05-13T10:55:43+03:00

Наш корреспондент поинтересовался, как себя чувствует пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина

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Коронавирус, покосивший ряды российского правительства во главе с премьером Мишустиным, добрался и до администрации президента. Дмитрий Песков не только спикер главы государства, но заместитель главы администрации Кремля.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента попал в больницу несколько дней назад. О госпитализации с коронавирусом сообщила и супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка: «Муж принес с работы».

Песков рассказал, что в последний раз очно общался с президентом больше месяца назад

- Да, я заболел, лечусь, - сообщил вчера журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

А КАК У НАС

Наш корреспондент поинтересовался, как себя чувствует пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. Достаточно ли осторожна, с учетом высокой интенсивности встреч Ивана Белозерцева, а также работы пресс-службы?

- Спасибо, доброе утро. Все хорошо. Опасность - моя профессия, - с улыбкой ответила Дина Николаевна.- Берегите себя.

Добрыми вестями поделилась с нами и начальник департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер:

- И сотрудники департамента, и журналисты СМИ области здоровы, продолжают свою важную работу - информирование населения о борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU