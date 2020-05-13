2020-05-13T08:19:51+03:00
Происшествия

В Пензе на пороге квартиры мужчину быстро уложили на пол

Назвавшиеся полицейскими сразу же выдвинули обвинения в противоправной деятельности
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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Захват происходил жестко. На пороге квартиры мужчину быстро уложили на пол. Назвавшиеся полицейскими сразу выдвинули обвинения в противоправной деятельности. И добавили, что могут подбросить ему запрещённые вещества, если не выложит 2 млн. рублей. В безвыходной ситуации, прижатый к полу, тем не менее, успешно выиграл торги, и через несколько минут сумма была снижена вдвое.

Далее последовали поездки по ломбардам с целью залога автомобиля и получения необходимой суммы. Однако ломбарды оказались закрыты. Мужчина позвонил своему знакомому, которому объяснил ситуацию и попросил предоставить необходимую сумму. Тот согласился и сообщил о случившемся в полицию.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых задержали предполагаемых злоумышленников при передаче им денежных средств. Ими оказались двое жителей Пензы и уроженец республики Казахстан. Двое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. Установлено, что никакого отношения к органам внутренних дел они не имели.

По факту вымогательства отделом следственного управления УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, обвиняемым избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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