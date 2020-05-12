2020-05-12T20:36:02+03:00
Недвижимость

ООО «ТНС энерго Пенза» с 13 мая возобновляет очное обслуживание клиентов

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Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» в связи с окончанием периода нерабочих дней поэтапно восстанавливает привычный потребителям режим обслуживания.

С 13 мая 2020 года Центры обслуживания клиентов компании будут открыты для очного посещения. График работы также будет прежним: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, суббота и воскресенье – выходные дни.

Потребители смогут совершить необходимые операции и оплатить счета за электроэнергию и иные жилищно-коммунальные услуги. Потребителям также доступно внесение платежей за услуги мобильной связи, Интернет и телевидение, оплата налогов и штрафов ГИБДД.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о том, что на территории региона продолжает действовать режим повышенной готовности и введенные ранее ограничения. В связи с этим обязательными условиями посещения Центров обслуживания клиентов являются наличие у потребителя средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. В случае игнорирования указанных условий очное обслуживание клиента не допускается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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