2020-05-12T17:11:58+03:00
Общество

В пензенской мэрии обсудили благоустройство города

Андрей Лузгин озвучил ряд поручений по итогам обхода города и общения с гражданами
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
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Сегодня в ходе планерки в городской администрации был затронут вопрос благоустройства территорий вокруг построенных объектов социальной сферы. Так, четыре новых детских сада были введены в эксплуатацию минувшей зимой – и из-за этого привести в порядок участки вокруг них не удалось. В настоящее время на всех площадках завезен грунт, выполнена планировка, осталось завершить работы по укладке рулонного газона и устранить некоторые замечания.

- Прошу глав районов еще раз осмотреть территории вокруг детских садов на предмет повреждений из-за строительных работ. У нас были обращения от жителей по поводу состояния дорожек в районе новых корпусов на улицах Антонова и Депутатской, Измайлова, - отметил Андрей Лузгин.

Продолжаются работы и на Соборной площади. Андрей Лузгин озвучил замечания по итогам последнего обхода города, а также предложения, поступившие от граждан.

- Реконструкция территории должна быть законченной, необходимо устранить оставшиеся замечания на отдельных участках, - акцентировал он.

Также был сделан акцент на работы по ликвидации свалок и сбору мусора, уборке пустырей и участков после сноса домов, восстановлению благоустройства после разрытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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