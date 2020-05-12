В Мордовии скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T16:12:11+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии с начала эпидемии в республике было выявлено 1225 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 35 новых. Излечились и были выписаны 252 человека. Стационарное лечение получают 952 пациента, 68 из них - в реанимационных отделениях. Об этом сообщил Министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира.

Также стало известно о смерти 81-летней пациентки с двухсторонней тяжелой пневмонией, обусловленной коронавирусной инфекцией. По есловам министра, у женщины имелась тяжелая сопутствующая патология.

- От имени руководства республики, Министерства здравоохранения РМ и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким умершей, - сказал Олег Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU