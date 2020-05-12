2020-05-12T14:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Мордовия получит почти 62 миллиона рублей на поощрение медиков

Средства будут выделены из федерального бюджета
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Мордовия получит из федерального бюджета средства в размере 61 миллиона 921 тысячи рублей на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале Правительства РФ.

Также 134 миллиона 849,2 тысяч рублей будет направлено на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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