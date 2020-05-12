2020-05-12T14:45:07+03:00
Происшествия

В Пензе вынесли приговор осужденному, заказавшему в колонию курицу-гриль с наркотиками

За новое преступление злоумышленник получил еще восемь месяцев колонии
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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В декабре прошлого года отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе возбудил уголовное дело по факту покушения на незаконное приобретение наркотиков.

27-летний осужденный, с 2015 года отбывающий наказание за сбыт наркотиков в одной из колоний, заказал у неустановленного лица запрещенное вещество. Наркотики были спрятаны продавцом внутри курицы-гриль, которую покупателю должна принести жена его сокамерника. Женщина согласилась помочь, не зная о «начинке», спрятанной внутри тушки.

Впрочем, до адресата курица так и не дошла: наркотик был обнаружен в ходе досмотра сотрудниками колонии. За новое преступление Октябрьский районный суд Пензы приговорил нарушителя еще к восьми месяцам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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