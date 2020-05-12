Вячеслав Космачев поблагодарил жителей Пензенской области за помощь медикам
Видеоролик был опубликован в официальном Instagram-аккаунте учреждения на минувших выходных.
- Сегодня я хочу выразить слова огромной признательности всем, кто помогает нам, врачам, работающим с коронавирусными больными - губернатору Ивану Александровичу Белозерцеву, всем неравнодушным гражданам, волонтерам, предпринимателям, – сказал руководитель лечебного учреждения.
По инициативе главы региона в областной больнице организовано горячее питание для медработников, добровольцы на личном транспорте доставляют специалистов из дома до работы и обратно, пензенские бизнесмены приобретают средства индивидуальной защиты для сотрудников организации здравоохранения.
- Наша искренняя благодарность всем пензенцам, кто понял и принял наши трудности. Вместе мы справимся с этой бедой, победим эту инфекцию, выразил уверенность Вячеслав Космачев.
ИСТОЧНИК KP.RU