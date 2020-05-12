В нескольких населенных пунктах Мордовии заменят ФАПы

12 Май 2020 2020-05-12T15:55:32+03:00

Работы будут выполнены до конца года

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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Атюрьевском районе Мордовии запланирована замена ФАПов в Стрельникове, Новой Кярьге и Пичеполонге.

Помимо этого, продолжится работа мобильного комплекса: в прошлом году он совершил 28 выездов, в ходе которых были осмотрены 1086 жителей удаленных сел республики.

Перед здравоохранением Мордовии стоит задача по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения, инфарктов, нарушений мозгового кровообращения и новообразований. В рамках ее реализации специалисты уделят особое внимание профилактической работе, которая подразумевает стопроцентный охват населения осмотрами раз в год.

Продолжаются работы и в других направления: в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в электронном виде проводятся запись на прием, диспансеризация, регистр электронных рецептов; осуществляется взаимодействие с системами ФСС, СМО, МСЭ; организуются телемедицинские консультации. В прошлом году 85 %. листов нетрудоспособности были выданы в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU