2020-05-12T15:55:32+03:00
Здоровье

В нескольких населенных пунктах Мордовии заменят ФАПы

Работы будут выполнены до конца года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Атюрьевском районе Мордовии запланирована замена ФАПов в Стрельникове, Новой Кярьге и Пичеполонге.

Помимо этого, продолжится работа мобильного комплекса: в прошлом году он совершил 28 выездов, в ходе которых были осмотрены 1086 жителей удаленных сел республики.

Перед здравоохранением Мордовии стоит задача по снижению смертности населения от болезней системы кровообращения, инфарктов, нарушений мозгового кровообращения и новообразований. В рамках ее реализации специалисты уделят особое внимание профилактической работе, которая подразумевает стопроцентный охват населения осмотрами раз в год.

Продолжаются работы и в других направления: в рамках реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ» в электронном виде проводятся запись на прием, диспансеризация, регистр электронных рецептов; осуществляется взаимодействие с системами ФСС, СМО, МСЭ; организуются телемедицинские консультации. В прошлом году 85 %. листов нетрудоспособности были выданы в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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