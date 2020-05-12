В Пензе выплаты на детей от трех до семи лет получат более 4000 семей

12 Май 2020 2020-05-12T13:32:41+03:00

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Сегодня в ходе планерки в городской мэрии глава ведомства Андрей Лузгин поручил проанализировать, сколько семей уже подали документы на получение этих выплат.

- Нам нужно оповестить всех, кто может рассчитывать на данный вид поддержки, - отметил мэр. - Жители получат выплаты сразу за несколько месяцев - они будут начисляться с 1 января.

Помимо того, по решению Президента страны Владимира Путина, с 1 июня граждане Российской Федерации с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Соответствующее постановление подписано и.о. председателя правительства РФ Андреем Белоусовым.

Чтобы получить поддержку, необходимо до 1 октября подать заявление: через портал госуслуг, сайт ПФР или лично в территориальном отделении ведомства. Средства будут перечисляться по линии Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU