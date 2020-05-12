2020-05-12T11:51:31+03:00
Происшествия

52-летняя жительница Пензы ударила ножом сожителя

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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В пензенскую полицию поступила информация о том, что из квартиры по улице Чапаева был госпитализирован 53-летний мужчина с ножевым ранением. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося.

Удалось установить, что ранение пострадавшему нанесла его 52-летняя сожительница. Полгода назад они познакомились по объявлению в газете, начали встречаться и вместе жить. Но спустя время между мужчиной и женщиной все чаще стали возникать ссоры.

Во время очередной ссоры после распития спиртного подозреваемая заявила, что разрывает отношения. Мужчина разозлился и набросился на благоверную с кулаками. Та схватилась за нож и ударила им сожителя в живот.

Гражданка призналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровья проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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