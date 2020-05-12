2020-05-12T10:59:26+03:00
Экономика

В Пензенской области самые дешевые в ПФО хлеб, молоко и овощи

Максимальных цен в регионе не зафиксировано
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Территориальная служба статистики сообщает: по состоянию на 6 мая года в Пензенской области зафиксированы самые низкие цены в Приволжском федеральном округе на ряд продуктов питания: в частности, на рыбу мороженую неразделанную, цена за 1 кг составила 132,98 рублей, молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5%-3,2%, стоимость 1 л - 62,74 рублей. Также в регионе отмечаются самые низкие цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов, цена за 1 кг - 42,17 рублей, капусту белокочанную свежую, стоимость 1 кг - 20 рублей, лук репчатый, цена 1 кг - 40,76 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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