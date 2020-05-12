2020-05-12T10:31:38+03:00
Происшествия

В Мордовии разыскивают без вести пропавшую пенсионерку

Женщина ушла из дома в ночь на 9 мая
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ОП3 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение без вести пропавшей Антонкиной Марии Ивановны, 1937 года рождения, уроженки Ковылкинского района, проживающей в Саранске. В ночь на 9 мая она ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РМ

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РМ

Приметы: на вид 82 года, худощавого телосложения, рост 155 см, волосы седые прямые, стрижка короткая, глаза серые. Была одета: на голове темный берет, плащ светло-бордового цвета, костюм черного цвета, юбка черного цвета, колготки черного цвета, полусапожки черного цвета. При себе имела женскую сумку черного цвета.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-84-34, 29-90-23, 89997781881 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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