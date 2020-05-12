Двое жителей Пензы пытались вынести металл с территории предприятия
Нарушители были задержаны сотрудниками Росгвардии
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Двое жителей Пензы, 26 и 28 лет, днем пытались вынести 50 килограммов металла с территории предприятия на улице Гагарина. Кражу заметили сотрудники, совершавшие обход территории. Они же и сообщили об этом правоохранителям.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали нарушителей. Задержанные не стали отрицать свою вину, пояснив, что решились на подобные действия из-за финансовых трудностей: они планировали вынести металл и сдать его в пункт приема. Для дальнейшего разбирательства парни были преданы сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU