С начала года в Мордовии в ДТП пострадали 25 детей

11 Май 2020 2020-05-11T17:22:23+03:00

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За четыре месяца в Мордовии произошли 20 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 25 юных жителей республики. В большинстве случаев дети были пассажирами и перевозились в автомобилях без специальных кресел.

В целях профилактики ДТП, а также чтобы еще раз напомнить водителям о необходимости позаботиться о безопасности юных пассажиров, 12 и 13 мая сотрудники Госавтоинспекции Мордовии на территории республики проведут оперативно- профилактическое мероприятие «Детское автокресло». Инспекторы ДПС в эти дни будут особое внимание уделять перевозке детей в транспортных средствах и нести службу в местах, где чаще всего можно встретить водителей с детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU