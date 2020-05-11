26 пензенских студентов-медиков трудятся на передовой борьбы с коронавирусом

11 Май 2020 2020-05-11T14:52:41+03:00

Учащиеся и преподаватели ПГУ проходят практику и работают в клинической больнице им. Н. Н. Бурденко и в центре специализированных видов медицинской помощи

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В том числе студентам проходится работать и в так называемой «красной зоне» - то есть непосредственно контактировать с теми, кто заражен Covid-19. Впрочем, соглашаясь на практику в период пандемии, все они делали этого сознательно и не боялись.

Студент шестого курса Медицинского института ПГУ Владимир Киченко сейчас работает медбратом. Признается, что тяжело, нагрузка огромная, но пациенты в долгу не остаются – благодарят.

Как сообщает пресс-служба университета, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой к борьбе с COVID-19 присоединяются и преподаватели Медицинского института ПГУ, по совместительству врачи отделения челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Помощь в противодействии коронавирусной инфекции оказывают: заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, доцент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия», кандидат медицинских наук Марат Владимирович Лебедев, врач отделения, старший преподаватель кафедры Максим Николаевич Колин, врач отделения, ассистент кафедры Гарик Мнацаканович Амбарян. Врачам пришлось временно оставить свою специальность и освоить новую.

- Безусловно, наш труд сопряжен с риском, но мы идем на него осознанно, чтобы не подвергать опасности других, - отмечает Марат Владимирович Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU