Более пяти тысяч жителей Пензенской области получили продуктовую помощь

11 Май 2020 2020-05-11T13:07:04+03:00

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Во всех регионах страны работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты пожилым, маломобильным гражданам и медицинским сотрудникам во время пандемии коронавируса. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

В рамках Всероссийской акции в Пензенской области реализуются два проекта.

Проект «Продуктовая помощь» направлен на оказание помощи пожилым людям старше 65 лет: 20 000 нуждающихся получат бесплатные наборы, которые содержат продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. Такой вид помощи получили уже более пяти тысяч жителей области.

Проект «Вам, родные» – социально значимый проект, реализуемый в 84 субъектах РФ, направленный на поздравление с юбилеем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и оказание им адресной помощи. В рамках проекта 480 ветеранов получили праздничные продуктовые наборы.

В реализации Всероссийской акции #МыВместе принимают участие более 800 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU