Бывший сожитель оказался мошенником и вором

11 Май 2020 2020-05-11T12:09:03+03:00

В Саранске мужчина похитил у знакомой телефон и через мобильное приложение перевел с ее счета на свой 39 тысяч рублей

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Сотрудники ОП №1 УМВД России по го Саранск задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества и кражи.

Как выяснилось, подозреваемый похитил сотовый телефон своей знакомой и через мобильное приложение перевел с ее счета на свой 39 тысяч рублей. Полицейским он пояснил, что не имеет постоянного источника дохода, потому решил похитить деньги у своей приятельницы, с которой ранее проживал совместно.

В полицию потерпевшая не стала сообщать о данном факте. Женщина написала заявление в правоохранительные органы только после того, как сотрудники полиции вернули ей телефон и сообщили о задержании ее бывшего сожителя.

В отношении жителя Саранска возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» и ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU