Бывший сожитель оказался мошенником и вором
Сотрудники ОП №1 УМВД России по го Саранск задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошенничества и кражи.
Как выяснилось, подозреваемый похитил сотовый телефон своей знакомой и через мобильное приложение перевел с ее счета на свой 39 тысяч рублей. Полицейским он пояснил, что не имеет постоянного источника дохода, потому решил похитить деньги у своей приятельницы, с которой ранее проживал совместно.
В полицию потерпевшая не стала сообщать о данном факте. Женщина написала заявление в правоохранительные органы только после того, как сотрудники полиции вернули ей телефон и сообщили о задержании ее бывшего сожителя.
В отношении жителя Саранска возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража» и ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде ареста. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU