В Бессоновском районе на пожаре погибли две женщины

11 Май 2020 2020-05-11T14:41:10+03:00

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Вчера в семь вечера в селе Вазерки Бессоновского района загорелся дом на улице Ера. К моменту прибытия пожарных, пламя успело охватить строение.

В ходе тушения были обнаружены тела двух женщин, 1950 и 1978 годов рождения. На тушение привлекались четыре пожарных расчета и 12 человек. От огня пострадали 90 квадратных метров дома.

По факту организована доследственная проверка. Удалось выяснить, что проживающий в этом же доме мужчина 1973 года рождения , во время пожара спал в гараже. Проснувшись и увидев, что происходит, он попытался вытащить из дома сожительницу 1978 года рождения, но из-за дыма и огня не смог сделать этого.

Назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU