Две жительницы Пензы подозреваются в хищении денег с банковских карт

11 Май 2020 2020-05-11T10:25:37+03:00

В полицию Пензы обратилась 22-летняя женщина с заявлением об утере своей банковской карты и карты супруга

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Пропажа обнаружилась, когда на телефон стали поступать смс-сообщения о совершении покупок в магазинах. Со счетов были списаны 2 142 рубля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления двух жительниц Пензы в возрасте 41 года и 55 лет.

Как выяснилось позднее, чехол с банковскими картами женщины нашли на улице. В общей сложности гражданки сделали 8 транзакций. Когда они пришли домой и стали делить купленные продукты, им позвонил участковый и сообщил, что необходимо прибыть в отдел для дальнейшего разбирательства.

Женщины признались в содеянном и объяснили свои действия тем, что находились в сложной финансовой ситуации. Причиненный ущерб гражданки возместили.

По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, санкция части 2 статьи 159.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU