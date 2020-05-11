Две жительницы Пензы подозреваются в хищении денег с банковских карт
Пропажа обнаружилась, когда на телефон стали поступать смс-сообщения о совершении покупок в магазинах. Со счетов были списаны 2 142 рубля.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили причастность к совершению преступления двух жительниц Пензы в возрасте 41 года и 55 лет.
Как выяснилось позднее, чехол с банковскими картами женщины нашли на улице. В общей сложности гражданки сделали 8 транзакций. Когда они пришли домой и стали делить купленные продукты, им позвонил участковый и сообщил, что необходимо прибыть в отдел для дальнейшего разбирательства.
Женщины признались в содеянном и объяснили свои действия тем, что находились в сложной финансовой ситуации. Причиненный ущерб гражданки возместили.
По факту мошенничества с использованием электронных средств платежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, санкция части 2 статьи 159.3 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU