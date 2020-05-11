11 Май 2020 2020-05-11T09:10:27+03:00

За последние сутки в Мордовии зарегистрировано 46 случаев COVID-19

Изменить размер текста: A A

По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 10 часов 40 минут 10 мая 2020 года 46 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 1148 человек. Полностью выздоровели 216 человек, 8 скончались.

Всего в России выявлено 209 688 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зарегистрировано 11 012 случаев коронавируса. Общее число вылечившихся достигло 34 306. Количество погибших от болезни выросло до 1 915.

Всего в России проведено более 5,4 млн. тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU