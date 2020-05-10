В Пензе открыли стелу с именами медицинских работников-фронтовиков

10 Май 2020 2020-05-10T18:40:54+03:00

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Церемония открытия стелы состоялась в пятницу, 8 мая. Одним из почетных гостей стал Владимир Краснов - сын участницы Великой Отечественной войны, работавшей старшей сестрой одного из отделений больницы, Тамары Васильевны Красновой.

- В годы Великой Отечественной войны были люди особой профессии и долга, которым пришлось преодолевать военные невзгоды и в тылу и на фронте. Это - медицинские работники. Их вклад бесценен. Сегодня мы хотим почтить память тех, кто сделал все для Победы, а после войны отдал многие годы работе в нашей больнице. Мы помним о подвиге героев войны и преклоняемся перед их памятью, - открывая церемонию, отметила главный врач учреждения Светлана Митрошина.

Поздравила собравшихся и поблагодарила за работу в это непростое время и первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

- Сейчас медицинские работники вновь находятся на переднем краю борьбы с опасной инфекцией. И выполняют свой профессиональный долг с присущим им мужеством, - отметила Оксана Викторовна.

В годы войны на базе больницы имени К.Р. Евграфова были развернуты койки госпиталя для оказания специализированой помощи. После Победы медицинские работники, работавшие в госпиталях, воевавшие на фронте, продолжили свое дело – дело оказания медицинской помощи. В списке на стеле - 68 фамилий медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU