Иван Белозерцев рассказал подписчикам о своем дяде

10 Май 2020 2020-05-10T18:09:03+03:00

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«Это я с дядей Василием Родионовичем, - отметил глава региона в подписи. - Из троих ушедших на фронт братьев моего отца он единственный вернулся домой. Пройдя огонь Великой Отечественной, он стал профессиональным военным. Когда мне нужно было делать выбор жизненного пути, я для себя уже знал, что «есть такая профессия: Родину защищать». Дядя всегда был для меня примером.

Вчера дома мы вновь и вновь вспоминали о нем, его братьях, брате моей мамы - наших семейных героях, завоевавших для всех нас мирное будущее. И я видел, как 9 мая эта идея объединила пензенцев, которые приняли участие в десятках онлайн мероприятий, потому что мы встретили праздник не так, как всегда. Я читал посты своих подписчиков о дедах и прадедах, которые воевали, и чувствовал единение с каждым из вас, дорогие земляки. Никакой коронавирус не отберёт у нас с вами Великую Победу».

ИСТОЧНИК KP.RU