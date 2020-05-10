2020-05-10T17:27:49+03:00
75 лет Великой Победы

Сотрудники СУ СК Мордовии поздравили ветерана

Для него был организован концерт
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ФОТО: СУ СК по РМФОТО: СУ СК по РМ
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Вчера сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия поздравили ветерана Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Михаила Семеновича Борискина.

Михаил Семенович родился в 1927 году в Атяшевском районе Мордовии. Когда началась Великая Отечественная война, он 14-летним подростком уже работал в колхозе, где не хватало рабочих рук. В 1944 году был призван на фронт. После окончания учебной части попал в войска связи. Воевал на Западном фронте - в Венгрии, обеспечивал бесперебойную связь советского правительства с главами европейских государств. Домой, в Мордовию, вернулся в 1951 году сержантом. После войны посвятил себя работе в сельском хозяйстве в родном селе.

Сотрудники Следственного управления поздравили Михаила Семеновича с Днем Победы. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, для ветерана был организован концерт. Также ему вручили медаль и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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