В Мордовии ввели обязательное ношение перчаток
Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 13 мая в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках обязательно ношение не только масок, но и перчаток.
Также с этого же дня маски и похожие средства защиты следует носить на остановках общественного транспорта; при посещении любых работающих организаций; при посещении вокзалов и аэропорта.
На улицах, на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 м).
ИСТОЧНИК KP.RU