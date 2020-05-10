2020-05-10T13:49:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии ввели обязательное ношение перчаток

Соответствующие изменения внесены в Указ Главы РМ
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 13 мая в общественном транспорте, в такси, в магазинах, аптеках обязательно ношение не только масок, но и перчаток.

Также с этого же дня маски и похожие средства защиты следует носить на остановках общественного транспорта; при посещении любых работающих организаций; при посещении вокзалов и аэропорта.

На улицах, на открытых пространствах ношение масок и перчаток не является обязательным, достаточно соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 м).

ИСТОЧНИК KP.RU

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