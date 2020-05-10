У жителя Мордовии изъяли 40 боевых патронов

10 Май 2020 2020-05-10T12:31:37+03:00

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37-летний житель деревни Желтоногово Краснослободского района Мордовии хранил в прихожей дома 40 боевых патронов. Информацию об этом получили полицейские, которые в ходе проверки убедились в ее правдивости. Экспертиза показала, что боеприпасы калибра 7,62х39 мм пригодны для стрельбы.

Мужчина рассказал, что патроны нашел более 10 лет назад в карьере. Зачем принес домой и хранил столько лет, гражданин объяснить не смог.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное хранение боеприпасов».

КСТАТИ

С 1 января по 31 декабря сотрудники полиции и Росгвардии Мордовии проводят совместную профилактическую акцию «Оружие-2020», в рамках которой жители республики могут добровольно выдать правоохранителям хранящиеся у них предметы вооружения и получить за это денежное вознаграждение. Для этого достаточно обратиться в дежурную часть любого подразделения регионального МВД на районном уровне, либо в Отдел Росгвардии по Республике Мордовия. Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU