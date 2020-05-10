В Пензе принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир

10 Май 2020 2020-05-10T09:51:28+03:00

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Вторым отделом по особо важным делам следственного управления СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту некачественного строительства жилых домов в микрорайоне Заря.

В январе 2015 года между Департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирных жилых домов по улицам Новосёлов и Сузюмова в городе Пензе для граждан, расселяемых из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В 2015 году и.о.гендиректора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов с нарушениями строительных норм и правил. Вследствие этого, после введения в эксплуатацию восьми жилых домов, возникли неравномерные осадки фундаментов, вызванные наличием в основании грунтов с разными физико-механическими характеристиками. В результате образовались многочисленные трещины в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами, что не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

В ходе следствия проведен большой объем следственных действий, по 25 жилым домам проведено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. По результатам неоднократных личных приемов руководителем следственного управления жителей вышеуказанных домов, рабочих встреч, с органами исполнительной власти региона достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях домов.

Принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки, осуществлен косметический ремонт, как в подъездах, так и в квартирах. В настоящее время проведена государственная экспертиза, подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик для осуществления работ по укреплению фундаментов и стен жилых домов.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU