2020-05-10T09:51:28+03:00
Происшествия

В Пензе принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир

Завершено расследование уголовного дела по факту некачественного строительства жилых домов в микрорайоне Заря
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вторым отделом по особо важным делам следственного управления СК РФ по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по факту некачественного строительства жилых домов в микрорайоне Заря.

В январе 2015 года между Департаментом ЖКХ Пензы и ООО «Сурский квартал» был заключен муниципальный контракт на строительство многоквартирных жилых домов по улицам Новосёлов и Сузюмова в городе Пензе для граждан, расселяемых из домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

В 2015 году и.о.гендиректора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов с нарушениями строительных норм и правил. Вследствие этого, после введения в эксплуатацию восьми жилых домов, возникли неравномерные осадки фундаментов, вызванные наличием в основании грунтов с разными физико-механическими характеристиками. В результате образовались многочисленные трещины в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами, что не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья граждан.

В ходе следствия проведен большой объем следственных действий, по 25 жилым домам проведено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. По результатам неоднократных личных приемов руководителем следственного управления жителей вышеуказанных домов, рабочих встреч, с органами исполнительной власти региона достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях домов.

Принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки, осуществлен косметический ремонт, как в подъездах, так и в квартирах. В настоящее время проведена государственная экспертиза, подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик для осуществления работ по укреплению фундаментов и стен жилых домов.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензе принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир
Металлоискатель по двойной цене
Поздравили фронтовиков и развезли праздничные продуктовые наборы
В Мордовии врачи, занимающиеся лечением коронавируса, получили продуктовые наборы
В Пензе состоялась церемония выпуска курсантов артиллерийско-инженерного института
В Пензенской области состоялся автопробег, приуроченный к 9 мая
Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев
Минздрав Пензенской области сообщил о смерти еще одного медицинского работника
Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам
Пензенский педагог потеряла деньги, наткнувшись на мошенника в Интернете
Пензенские полицейские поздравили своих ветеранов с Днем Победы
В память о героях Великой Отечественной войны
В Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания Covid-19
В правительстве Мордовии обсудили реализацию национальных проектов
В Спутнике открыли мемориальный комплекс, возведенный к 75-летию Победы
Пензенские ветераны получили подарки от депутата Владимира Вдонина
Пензенский врач рассказала, почему детям нельзя играть на площадках во время коронавируса
В Кузнецке перед судом предстанут две подруги, убившие мужчину
Испугался ответственности: в Пензе мужчина, попавшись на краже, затеял драку в магазине