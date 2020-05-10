2020-05-10T08:23:50+03:00
Происшествия

Металлоискатель по двойной цене

Житель Пензенской области лишился 21 тысячи рублей при покупке через интернет
Виктор ВИКТОРОВ
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В полицию Бессоновского района обратился с заявлением о мошенничестве 27-летний гражданин. Он сообщил, что на сайте «Авито» обнаружил объявление о продаже металлоискателя за 10,5 тыс. рублей. Покупатель связался через мобильное приложение с продавцом и договорился о приобретении товара.

По электронной почте незнакомец прислал ссылку для оплаты товара. Мужчина перешёл по ней, ввёл реквизиты карты и оплатил 10 640 рублей. После этого продавец сообщил, что оплата не прошла и можно сделать отмену заказа. Чтобы отменить заказ покупатель выполнил снова те же действия, после чего обнаружил, что со счёта его карты списана аналогичная сумма. Общая сумма ущерба превысила 21 тыс. рублей. Впоследствии объявление было удалено с сайта, а сотовый телефон продавца отключен.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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