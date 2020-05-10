2020-05-10T07:38:22+03:00
75 лет Великой Победы

Поздравили фронтовиков и развезли праздничные продуктовые наборы

В субботу, 9 мая, в ходе встречи в Доме молодежи Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поблагодарил участников штаба «Волонтеры Победы»
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Молодежные активисты общественного движения «Волонтеры Победы» в рамках всероссийской акции поздравили участников Великой Отечественной войны с праздником, позвонив им.

Акция проходила с 7 по 9 мая. В ней приняли участие 50 волонтеров в Пензе и районах области. Они поздравили всех ветеранов Великой Отечественной войны. 9 мая девушки штаба обзванивали участников войны, а молодые люди развозили им праздничные продуктовые наборы.

«В городе Пензе мы обзвонили 140 человек и планируем обзвонить еще 80 человек», - рассказала волонтер штаба Александра Сафронова.

«Спасибо за ваш труд. Ваши звонки очень важны. Для ветеранов, участников Великой Отечественной войны ценно, что их любят, что о них помнят и проявляют к ним внимание, особенно молодежь», - сказал Иван Белозерцев.

Глава региона вместе с волонтерами посмотрел обращение Президента Российской Федерации Владимира Путина в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое транслировалось в штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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