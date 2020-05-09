2020-05-09T21:13:12+03:00
Общество

В Мордовии врачи, занимающиеся лечением коронавируса, получили продуктовые наборы

Они были доставлены вчера в 15 больниц республики
Анна ЧЕРНАЯ
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Свыше 1500 продуктовых наборов для врачей Мордовии поступили накануне в учреждения здравоохранения.

- В республике сложилась напряженная эпидобстановка, ежедневно регистрируются по 40 новых случаев. Наши врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Они работают на износ, без выходных, сутками напролет, каждый день рискуют своим здоровьем и жизнью ради спасения других, - отметил член Генерального совета Партии, Секретарь МРО Партии «Единая Россия» Владимир Васильевич Чибиркин. – Поэтому наша партия и розничная сеть «Магнит» решили поддержать врачей по всей стране и подготовили для них продуктовые наборы.

В наборы входят чай, кофе, печенье, конфеты, сушки, шоколад - чтобы врачи могли перекусить в недолгие моменты отдыха между пациентами. В общей сложности пакеты получили 360 тысяч врачей и медицинских работников.

Напоминаем вам, что на данный момент в Мордовии общее число заболевших составляет 1102 человека. Полностью выздоровели 197 человек, 8 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Мордовии врачи, занимающиеся лечением коронавируса, получили продуктовые наборы
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