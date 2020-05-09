2020-05-09T21:02:16+03:00
Общество

В Пензе состоялась церемония выпуска курсантов артиллерийско-инженерного института

В этом году дипломы получили 213 человек
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня в Пензе прошла церемония выпуска курсантов артиллерийско-инженерного института. Дипломы, нагрудные знаки и первые звания – «лейтенанты» - получили 213 человек. Два выпускника окончили институт с медалью Министерства обороны Российской Федерации «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего профессионального образования МО РФ». Еще 24 курсанта получили дипломы с отличием.

Иван Белозерцев поздравил выпускников с Днем Победы и с окончанием института:

- Вы являетесь достойным поколением офицеров России, продолжаете лучшие традиции отечественной артиллерии, наших отцов и дедов. Сегодня - особый день. Те, кто носит погоны, знают, что это волнующее событие в жизни каждого военного. У меня нет никаких сомнений в том, что опыт и знания, которые вы здесь получили, позволят вам достойно выполнять свой долг.

Губернатор отметил большие заслуги преподавательского состава, ветеранских организаций, которые воспитывали и обучали курсантов.

- Уверен, что ваши знания будут необходимы и востребованы при прохождении военной службы. Я всегда гордился и горжусь вами. Желаю счастья, благополучия, здоровья, сил. Знайте: где бы вы ни были, куда бы вас не забросила армейская судьба, - ваши родные и близкие ждут и поддерживают вас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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