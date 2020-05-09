В Пензенской области состоялся автопробег, приуроченный к 9 мая
Представители Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, ветераны органов внутренних дел и воздушно-десантных войск, а также участники регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» сегодня провели автопробег, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Вначале участники автопробега возложили цветы к монументу воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы, а затем отправились на железнодорожную станцию Селикса, откуда в годы Великой Отечественной войны на передовую отправляли новобранцев.
ИСТОЧНИК KP.RU