Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев
В честь героев Великой Отечественной войны прозвучали оружейные залпы
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы. Из-за коронавируса все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, были перенесены на более поздний срок.
Глава региона почтил память погибших героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню в знак благодарности ныне живущим ветеранам и бойцам, не вернувшимся с войны.
ИСТОЧНИК KP.RU