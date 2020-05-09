2020-05-09T14:10:11+03:00
75 лет Великой Победы

Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев

В честь героев Великой Отечественной войны прозвучали оружейные залпы
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Сегодня губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возложил цветы к Монументу воинской и трудовой славы. Из-за коронавируса все массовые мероприятия, посвященные Дню Победы, были перенесены на более поздний срок.

Глава региона почтил память погибших героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов минутой молчания и возложил цветы к Вечному огню в знак благодарности ныне живущим ветеранам и бойцам, не вернувшимся с войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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