2020-05-09T12:59:16+03:00
Общество

Минздрав Пензенской области сообщил о смерти еще одного медицинского работника

Скончался водитель скорой медицинской помощи Неверкинского района
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Мужчина, 1965 года рождения, скончался от тромбоэмболии легочной артерии на фоне пневмонии. В анамнезе мужчина имел несколько хронических неинфекционных заболеваний, включая артериальную гипертензию.

Медицинская общественность региона, коллектив областной станции скорой медицинской помощи и Министерства здравоохранения Пензенской области глубоко скорбят по поводу безвременной утраты.

- Да, сегодня медицинские работники находятся на передовой, - отметил вчера министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин. - Они в полной мере осознают опасность, честно и добросовестно выполняя свой долг. Это тяжелая утрата для всех нас. Искренне сочувствую родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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