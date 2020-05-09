Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам
Сегодня глава Пензенской области Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам - Фёдору Павловичу Степанову, Владимиру Михайловичу Керханаджеву, Александру Константиновичу Дручкову, Алексею Алексеевичу Глушенкову, Михаилу Юрьевичу Шкробу, Ивану Макарьевичу Буслаеву и Александру Михайловичу Панфилову. Всех участников Великой Отечественной войны глава региона поздравил индивидуально, найдя особые слова для каждого из них.
Во время общения с героями войны и тружениками тыла Иван Белозерцев уточнил, как самочувствие, спросил, есть ли житейские, бытовые проблемы, в решении которых он мог бы помочь.
Глава региона пожелал победителям крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни и заверил, что парад 75-летия Победы и праздничные мероприятия в Пензенской области обязательно состоятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
ИСТОЧНИК KP.RU