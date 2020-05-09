2020-05-09T12:46:18+03:00
75 лет Великой Победы

Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам

Для каждого из них губернатор подготовил отдельное поздравление с Днем Победы
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня глава Пензенской области Иван Белозерцев позвонил пензенским ветеранам - Фёдору Павловичу Степанову, Владимиру Михайловичу Керханаджеву, Александру Константиновичу Дручкову, Алексею Алексеевичу Глушенкову, Михаилу Юрьевичу Шкробу, Ивану Макарьевичу Буслаеву и Александру Михайловичу Панфилову. Всех участников Великой Отечественной войны глава региона поздравил индивидуально, найдя особые слова для каждого из них.

Во время общения с героями войны и тружениками тыла Иван Белозерцев уточнил, как самочувствие, спросил, есть ли житейские, бытовые проблемы, в решении которых он мог бы помочь.

Глава региона пожелал победителям крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни и заверил, что парад 75-летия Победы и праздничные мероприятия в Пензенской области обязательно состоятся, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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