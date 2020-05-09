2020-05-09T12:39:31+03:00
Происшествия

Пензенский педагог потеряла деньги, наткнувшись на мошенника в Интернете

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 31-летняя гражданка. Она сообщила, что на одном из сайтов разместила объявление об оказании репетиторских услуг по русскому языку. Через некоторое время на её телефон поступило сообщение: «Вам переведено 500 рублей за репетиторство по безопасной сделке, получите перевод по ссылке».

Несмотря на то, что ссылка явно вела на сторонний сайт, женщина перешла по ней. После этого в работе ее телефона произошел сбой. Гражданка позвонила на «горячую линию» своего банка и выяснила, что со счёта её карты были списаны деньги в сумме 7 295 рублей. Полицейским она пояснила впоследствии, что знала о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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