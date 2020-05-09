Пензенские полицейские поздравили своих ветеранов с Днем Победы

9 Май 2020 2020-05-09T12:21:29+03:00

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Она родилась 21 октября 1924 года в Пермской области. В 1943 году её призвали в армию. Два с половиной года Зинаида Андреевна провела на фронте в составе 182-го отдельного автотранспортного батальона. А после возвращения домой более 30 лет посвятила службе в кадровых подразделениях органов внутренних дел.

Свои воспоминания о Великой Отечественной войне ветеранам поведала гостям, признавшись, что каждый день возвращает из памяти те далёкие события.

Заместитель начальника управления по работе с личным составом регионального УМВД подполковник внутренней службы Сергей Удалов и председатель областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Василий Гуськов поздравили Зинаиду Андреевну с предстоящим праздником, пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и вручили памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU