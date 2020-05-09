В память о героях Великой Отечественной войны

9 Май 2020 2020-05-09T09:12:41+03:00

Иллюминация в виде символической цифры «75» в канун Дня Победы напомнила о подвиге народа, который объединяет несколько поколений россиян

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Идея необычной акции принадлежит коллективу Правительства Пензенской области. К ней присоединились сотрудники органов госвласти, размещенных в здании на Московской, 75, а также администрации города Пензы.

Это дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, напоминание об их бессмертном подвиге.

Здание Дома Советов на ул. Московской, 75 было введено в строй в 1959 году, но в годы войны сотрудники обкома и облисполкома, как и все, отправлялись служить. На первом этаже здания размещен мемориальный уголок, где установлена доска памяти с именами тех, кто не вернулся домой.

Мы помним! Мы гордимся!

ИСТОЧНИК KP.RU