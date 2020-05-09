В память о героях Великой Отечественной войны
Идея необычной акции принадлежит коллективу Правительства Пензенской области. К ней присоединились сотрудники органов госвласти, размещенных в здании на Московской, 75, а также администрации города Пензы.
Это дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, напоминание об их бессмертном подвиге.
Здание Дома Советов на ул. Московской, 75 было введено в строй в 1959 году, но в годы войны сотрудники обкома и облисполкома, как и все, отправлялись служить. На первом этаже здания размещен мемориальный уголок, где установлена доска памяти с именами тех, кто не вернулся домой.
Мы помним! Мы гордимся!
ИСТОЧНИК KP.RU