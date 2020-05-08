2020-05-08T17:01:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтвердились еще 37 случаев заболевания Covid-19

С момента эпидемии от коронавируса излечились 160 жителей республики
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По оперативным данным портала стопкоронавирус.рф по состоянию на 10 часов 30 минут 8 мая 2020 года всего в России выявлено 187 859 случаев заболевания Covid-19. За последние сутки зарегистрировано 10 699 случаев коронавируса. 37 новых случаев заболевания зафиксировано в Мордовии, общее число заболевших в республике составляет 1055 человек. Полностью выздоровели 160 человек, 8 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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