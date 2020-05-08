В правительстве Мордовии обсудили реализацию национальных проектов

8 Май 2020 2020-05-08T16:48:13+03:00

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Сегодня глава Мордовии Владимир Волков провел по вопросам реализации национальных проектов. Владимир Дмитриевич подчеркнул значимость сохранения экономики региона в условиях распространения эпидемии коронавируса:

- Сейчас настолько сложная ситуация, что каждый должен думать, что мы можем сделать, чтобы и вирус пройти, и экономику сохранить, и людей без работы и зарплат не оставить.

Одной из важнейших отраслей для активизации экономики является строительство. Глава республики отметил важность своевременного ввода в эксплуатацию социальных и инфраструктурных объектов и подверг критике работу в направлении дорожного строительства:

- Вечером проезжаешь по Саранску, республике - нет ни одного рабочего. А ведь у нас большие объемы дорожного финансирования. Поэтому дорожники должны работать день и ночь, в три смены. Не стоит забывать и про ремонт уже поостренных дорог: он должен вестись параллельно.

Также Владимир Волков отметил важность соблюдения сроков строительства объектов социальной сферы.

- Новая поликлиника республиканского онкодиспансера, хирургический корпус детской больницы, новые школы, детские сады и дома культуры, строительство которых запланировано на текущий год, - все это должно находиться в зоне пристального внимания и ежедневного контроля правительства, - подчеркнул Глава Мордовии.

В ходе совещания детально обсуждались вопросы, связанные с выполнением региональных проектов. В том числе речь шла о реализации проектов «Дорожная сеть» и «Жилье», а также государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU