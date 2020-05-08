2020-05-08T16:38:18+03:00
75 лет Великой Победы

В Спутнике открыли мемориальный комплекс, возведенный к 75-летию Победы

Торжественная церемония состоялась сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
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Стела из трех скрещенных штыков с символическим колоколом была установлена в центральной зоне набережной Города Спутника. Площадка комплекса представляет собой круг с вписанным в него пятиугольником, на углах которого установлены пять камней с годами Великой Отечественной войны. Название мемориала будет выбрано с помощью народного голосования.

- Это сооружение увековечивает подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Я искренне благодарен за реализацию этого проекта, - отметил губернатор Иван Белозерцев во время церемонии открытия. - Уверен, что сюда будут приходить и ветераны, и молодёжь. Важно помнить о том, как наши земляки проявляли мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной войны. Как трудились те, кто выращивал на пензенской земле хлеб, производил снаряды, всё необходимое для фронта и для Победы.

В завершение церемонии почётные гости возложили к мемориалу живые цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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