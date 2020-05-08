Пензенские ветераны получили подарки от депутата Владимира Вдонина

8 Май 2020 2020-05-08T14:27:50+03:00

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Депутат Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор ОАО «Маяк» Владимир Вдонин в преддверии 75-летия Победы организовал вручение подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. В праздничные наборы вошли продукты, не требующие особых температурных условий хранения, а также печенье и конфеты к праздничному столу.

- Живущее ныне поколение в неоплатном долгу перед ветеранами, которые шли навстречу смерти в боях, - отметил народный избранник. - День Победы всегда будет символом воинской славы и доблести. В этот праздник мы отдаем дань уважения и памяти поколению победителей, людям, которые не щадя себя в послевоенное время восстанавливали разрушенные города и села.

Владимир Вдонин пожелал всем ветеранам крепости духа и долгих лет жизни, а их детям и внукам – гордости за свою семью и народ, а также успехов в созидательных делах на благо Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU