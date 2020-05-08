2020-05-08T14:20:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Пензенский врач рассказала, почему детям нельзя играть на площадках во время коронавируса

Жителям региона напоминают о правилах безопасности
Анна ЧЕРНАЯ
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Об играх на свежем воздухе пока стоит забыть.Об играх на свежем воздухе пока стоит забыть.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Врач Пензенского областного центра медицинской профилактики Светлана Белкина рассказала, почему сейчас стоит ограничивать прогулки детей на улицах и игры на площадках. По словам специалиста, соблюдать самоизоляцию необходимо в интересах собственного здоровья – даже несмотря на хорошую погоду и желание подышать свежим воздухом.

Вирус передается, в том числе, и воздушно-капельным путем, и чтобы заразить человека, ему достаточно попасть на слизистые - в нос, глаза.

- Поэтому трогать свое лицо руками на улице категорически нельзя, - говорит Светлана Юрьевна. – Их необходимо чаще мыть водой с мылом, обрабатывать антисептиками. Если вдруг появилась необходимость выйти на улицу, нужно надевать медицинскую маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию в один-полтора метра.

Однако дети ввиду своего возраста не могут в полной мере оценить опасность своих действий, не видят опасности в прикосновениях к лицу и уж тем более не носят постоянно маски. Но самая главная проблема заключается в том, что и сами взрослые, проявляя беспечность, выпускают своих чад на улицу, чтобы те поиграли на площадке.

- В связи с участившимися случаями заболевания новой коронавирусной инфекцией среди детей (независимо от возраста), следует запретить своим детям выходить на улицу и играть на детских площадках, не следует их брать с собой в магазины, торговые центры или в гости, - отмечает специалист. - Уже известный факт, что многие ребятишки болеют бессимптомно и, вернувшись домой после общения с «якобы» здоровым ребенком, могут принести инфекцию своим родным - бабушкам и дедушкам, которые находятся в группе риска по тяжести заболевания и высокому риску осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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