В Кузнецке перед судом предстанут две подруги, убившие мужчину

8 Май 2020 2020-05-08T14:07:47+03:00

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В конце прошлого года 36-летняя жительница Кузнецка познакомилась с 36-летней уроженкой Ульяновской области. Женщины сдружились, и в феврале этого года кузнечанка пригласила знакомую к себе домой, где проживала с 36-летним мужчиной и ребенком.

В день трагедии трое взрослых пили спиртное. Когда подошло время забрать ребенка из сада, мужчина вызвался сделать это, но спустя некоторое время вернулся один и еще более пьяный. Разозленная сожительница начала предъявлять ему претензии, и тот поднял на нее руку. После этого кузнечанка схватилась за нож и нанесла мужчине несколько ударов в лицо и область груди. Затем женщина отдала оружие подруги с просьбой унести его, но та нанесла им пострадавшему еще один удар в бок.

Жительница Пензенской области отобрала нож у гостьи, вымыла его и сама пошла в ванную. Когда вернулась, мужчина не подавал признаков жизни: как потом призналась ее подруга, из чувства «женской солидарности» она снова взяла нож и нанесла обидчику еще не менее восьми ударов. Экспертиза показала, что мужчина скончался после этого в течение часа.

Ребенка в тот вечер забрала к себе домой воспитательница детского сада.

После вручения обвиняемым обвинительных заключений уголовные дела будут направлены для рассмотрения в Кузнецкий районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU