Испугался ответственности: в Пензе мужчина, попавшись на краже, затеял драку в магазине

8 Май 2020 2020-05-08T13:24:38+03:00

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В пензенскую полицию поступило сообщение о краже в одном из торговых центров на улице Кирова. Парень, зашедший в продуктовый магазин, спрятал в рукавах своей куртки две упаковки сока и бутылку коньяка. Действия посетителя заметил охранник, который на выходе окликнул злоумышленника, попросил отдать украденное и проследовать с ним в служебное помещение.

Нарушитель решил не подчиняться и предпринял попытку бегства, но был задержан. Впрочем, парень решил не сдаваться без боя, и к его удержанию в магазине до приезда полиции пришлось присоединиться и продавцу. В результате борьбы злоумышленник и охранник свалились на пол, а третий участник конфликта получил ногой по лицу.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили личность задержанного. Им оказался 26-летний житель Бессоновского района, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Свои агрессивные действия в отношении работников магазина обвиняемый пояснил тем, что испугался ответственности за кражу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту возбуждено уголовное дело. Также установлена причастность молодого человека к совершению других преступлений имущественного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU