2020-05-08T13:24:38+03:00
Происшествия

Испугался ответственности: в Пензе мужчина, попавшись на краже, затеял драку в магазине

Сейчас злоумышленник заключен под стражу
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

В пензенскую полицию поступило сообщение о краже в одном из торговых центров на улице Кирова. Парень, зашедший в продуктовый магазин, спрятал в рукавах своей куртки две упаковки сока и бутылку коньяка. Действия посетителя заметил охранник, который на выходе окликнул злоумышленника, попросил отдать украденное и проследовать с ним в служебное помещение.

Нарушитель решил не подчиняться и предпринял попытку бегства, но был задержан. Впрочем, парень решил не сдаваться без боя, и к его удержанию в магазине до приезда полиции пришлось присоединиться и продавцу. В результате борьбы злоумышленник и охранник свалились на пол, а третий участник конфликта получил ногой по лицу.

Сотрудники полиции, прибывшие на место, установили личность задержанного. Им оказался 26-летний житель Бессоновского района, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном и пояснил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения. Свои агрессивные действия в отношении работников магазина обвиняемый пояснил тем, что испугался ответственности за кражу.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту возбуждено уголовное дело. Также установлена причастность молодого человека к совершению других преступлений имущественного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенские ветераны получили подарки от депутата Владимира Вдонина
Пензенский врач рассказала, почему детям нельзя играть на площадках во время коронавируса
В Кузнецке перед судом предстанут две подруги, убившие мужчину
Испугался ответственности: в Пензе мужчина, попавшись на краже, затеял драку в магазине
Парады Победы проводятся под окнами домов пензенских ветеранов
Сегодня почтовые отделения области работают по сокращенному графику
В Мордовии на шестилетнюю девочку напала сорвавшаяся с цепи собака
Пообщался с женщинами по телефону за 200 тысяч
Женщины погибли на боевом посту, спасая жизни пациентов
Медикам - двухмесячный запас средств индивидуальной защиты
В Пензе состоялась ярмарка для дачников
Пищевой рацион при COVID-19 должен быть полноценным
Сведения о застрахованных лицах в орган ПФР по месту регистрации рекомендуется представить в кратчайшие сроки
В Мордовии от коронавируса скончались два медицинских работника
В Саранске возобновлено движение на Северо-Восточном шоссе
На пензенских предприятиях проверят соблюдение масочного режима
Мобильные бригады доставляют лекарства и продукты жителям Мордовии
Юные жители Пензенской области участвуют в акции «Окна Победы»
Не тревожьте сердце коронавирусом
«Почта России» доставит ветеранам Пензенской области 11700 писем-треугольников
Мы каждый день подвергаем себя огромной опасности
Девятилетнюю жительницу Мордовии наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага»
Хороший темп посевной компании в Пензенской области
Жителям Каменского района передали землю с мест захоронений их родственников-красноармейцев