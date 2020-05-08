2020-05-08T13:26:20+03:00
75 лет Великой Победы

Парады Победы проводятся под окнами домов пензенских ветеранов

Угроза распространения коронавируса внесла свои коррективы в празднование 9 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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И поскольку в этом году нет возможности пригласить в День Победы ветеранов к Монументу воинской и трудовой славы пензенцев на парад, было решено перенести торжественное шествие прямо под окна их домов. Музыканты духового оркестра и знаменная группа артиллерийского инженерного института сыграли любимые мелодии для них военных лет.

Первым военный парад встретил Александр Борисович Балакшин, участник Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы, полковник в отставке, кандидат технических наук, доцент, участник Будапештской наступательной операции, боевой операции освобождению городов Венгрии.

- Мне очень приятно, что оркестр собрался сегодня здесь из-за меня одного. Это самый лучший подарок на мой день рождения - 11 мая мне исполнится 95 лет, - отметил Александр Балакшин.

Следующим в списке был Федор Павлович Степанов, участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 годах находился в блокадном Ленинграде, затем воевал на Калининском и Западном (Белорусском) фронтах.

- Эмоции, которые я сейчас испытываю не передать словами. Спасибо, что вы помните нас, ветеранов. Всех поздравляю с праздником Победы и желаю всем здоровья! - поделился своими впечатлениями Федор Степанов.

Принимал парад под окнами и Валентин Иванович Малышев, участник Великой Отечественной войны. В этот день у Валентина Ивановича был двойной праздник: ему исполнилось 94 года.

- Благодарю всех, кто сегодня пришёл поздравить меня с праздником. Желаю, чтобы наша армия продолжала традиции своих дедов и прадедов в защите своей Родины, - сказал ветеран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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