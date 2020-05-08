Сегодня почтовые отделения области работают по сокращенному графику

8 Май 2020 2020-05-08T12:39:26+03:00

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9 мая станет выходным для всех отделений почтовой связи в регионе: доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий осуществляться не будут.

Сегодня почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

11 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы.

10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU