В Мордовии на шестилетнюю девочку напала сорвавшаяся с цепи собака

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:30+03:00

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Сотрудники ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району проводят проверку по факту нападения собаки на шестилетнюю девочку.

Ребенок с ранами на ноге и плече поступила в лечебное учреждение вечером 5 мая. После осмотра врачи приняли решение о ее госпитализации.

Полиции удалось установить, что на девочку напала овчарка. Собака сорвалась с цепи, выбежала из двора, где была привязана, и набросилась на ребенка, проезжавшего мимо на велосипеде. Отогнать пса удалось оказавшимся поблизости взрослым.

В ходе проверки сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также степень причиненного вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU