2020-05-08T10:15:28+03:00
Происшествия

Пообщался с женщинами по телефону за 200 тысяч

Житель Пензенской области рассчитывал получить удалённую работу
Виктор ВИКТОРОВ
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Предложение неизвестной женщины получать доход на дому заинтересовало. Незнакомка пояснила, что с претендентом вскоре свяжется другая сотрудница и расскажет о предстоящей работе.

Через некоторое время вторая девушка по телефону рассказала, что для начала работы необходимо установить на свой ноутбук несколько программ, зарегистрироваться в приложении, а также внести на свой электронный кошелёк определённую сумму и перевести её в биткоины.

Гражданин так и сделал. При этом он установил программу, с помощью которой посторонние лица получили доступ к его компьютеру. Затем заявитель в несколько приёмов конвертировал в цифровую валюту более 200 тыс. рублей.

Вскоре он обнаружил, что эти средства исчезли из его электронного кошелька. Окончательно прозрение наступило после предложения женщины перечислить ещё 250 тыс. рублей.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, по факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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